ИА «Ореанда-Новости». Самолет Ан-124, более известный как "Руслан", больше не будет производится на территории Российской Федерации. Об этом официально заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Отмечается, что на сегодняшний день Ан-124 больше не удовлетворяет современным реалиям. Для его успешной эксплуатации в парке самолетов России требуется серьезная модернизация. В плане Государственной программы вооружения была выделена новая статья расходов из бюджета, направленная на проектирование новой сверхтяжелой машины. Прогнозируется, что ее проект и первые прототипы будут закончены к 2027 году.

Напомним, что самолеты Ан-124 «Руслан», способные поднять около 120 тонн в воздух, использовались для десантирования личного состава, транспортировки тяжелой боевой техники, в том числе межконтинентальных баллистических ракет разной дальности действия. Последний произведенный «Руслан» датируется 2004 годом и стал 55 по счету самолетом данного типа.

Ранее сообщалось, что Россия намерена возобновить производство Ан-124 «Руслан» полностью на российских комплектующих. По словам Алексея Рогозина, вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации и по совместительству генерального директора публичного акционерного общества «Ил», сверхтяжелый класс самолетов, к которому относится Ан-124, отличается широкой мировой необходимостью. Самолеты, произведенные по большой части в Ульяновске, будут востребованы в военно-воздушных силах еще многие годы, поэтому на данном этапе средства направляются на их поддержание в надлежащем состоянии.

Но уже в июле 2018 года стало известно, что производство «Русланов» прекращается во многом из-за введения Украиной санкций против России и запрета на поставку двигателей Д-18Т украинского завода «Мотор Сич». Модернизация старых самолетов Ан-124 с использованием российских комплектующих оказалось нецелесообразным, поэтому было принято решение о прекращении производства.

По словам Александра Дудчака, российского экономиста и политолога, Российская Федерация способна выпускать подобного рода технику, но уже в модернизированном виде. Отмечается, что сверхтяжелые самолеты могут быть созданы полностью на российских исследованиях и разработках.

Сейчас научно-исследовательские разработки будут направлены на создание новейших машин сверхтяжелого класса самолетов, в которых заинтересована не только военная, но и гражданская авиация Российской Федерации.