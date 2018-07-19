



ИА «Ореанда-Новости» . Министерство финансов Соединённых Штатов Америки сообщает, что по итогам мая 2018 года Россия покинула список самых крупных держателей портфеля ценных бумаг США.

В этом списке Российская Федерация находилась на 22 месте, обладая облигациями на 48,7 миллиарда долларов.



Первый крупный сброс американских государственных облигаций состоялся в апреле, второй – в мае. Всего Казначейство РФ продало 85 % своего портфеля.



С чем это связано и как отразится на российской экономике поясняют финансовые эксперты.





Действия Центрального банка объяснила его глава Эльвира Набиуллина. Она сообщила, что Банк России проводит политику диверсификации международных резервов.



Сейчас такая политика является выгодной с точки зрения снижения имеющихся финансовых, экономических и геополитических рисков.





Многие финансовые эксперты объясняют подобный шаг Центробанка риском обесценивания гособлигаций США, а также возможным ужесточением санкций со стороны Америки.



Олег Шибанов, профессор финансов Российской экономической школы, говорит, что Россия покупала американские ценные бумаги во время низких ставок. Сейчас Федеральная резервная система США повышает ставки, что приводит к понижению стоимости облигаций.





Ольга Стерина, аналитик компании «Уралсиб», предполагает, что продажа ценных бумаг связана с торговой войной между Китаем и Соединёнными штатами Америки.



В силу того, что Китай является самым крупным держателем портфеля гособлигаций США, есть риск, что правительство страны может ответить на действия США продажей американских государственных ценных бумаг.



Возможно, продажей большей части своего портфеля Центробанк обезопасил экономику России от обесценивания некоторых резервов. Также эксперт отмечает, что Россия стремится повысить долю золотого запаса страны. Сейчас она составляет меньше 18 %.





По данным Центробанка, большая часть выведенных средств размещена в виде наличной валюты на депозитах за рубежом - в иностранных центральных банках, МВФ, Банке международных расчетов и в некоторых коммерческих банках. Кроме того, средства от продажи американских государственных облигация были инвестированы в ценные бумаги других зарубежных государств.





Конечно, продажа Россией гособлигаций США не нанесёт урон экономике Америки, но, по мнению, экспертов поможет укрепить суверенитет нашей страны.



Напомним, что крупнейшим держателей гособлигаций США является Китай. Стоимость портфеля Китая достигает 1,183 триллиона долларов. На втором месте находится Япония. Страна держит облигации на сумму 1,048 триллиона долларов.