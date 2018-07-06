ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня стало известно, что между Россией и Бразилией состоялась первая за 8 лет сделка по импорту агропродукции. Теперь на Бразильском рынке появятся продукты из российской пшеницы.

По сообщениям средств массовой информации, Бразильские компании выкупили у агрохолдинга «Содружество» 25 тонн сельскохозяйственной культуры. Согласно обязательствам, которые взял на себя агрохолдинг, поставка продукции будет осуществлена в июле 2018 года. Источник также сообщил, груз из России будет доставлен в порты партнёрской страны на северо-востоке Бразилии, а далее попадёт на перерабатывающие предприятия региона.

По мнению экспертов бразильской консалтинговой компании Trigo & Farinhas, это только первый шаг к налаживанию постоянных поставок российской пшеницы в Бразилию. В будущем, уверены представители консалтинговой компании, ещё больше бразильских предприятий заинтересуются пшеницей из России.

До того, как Бразилия наложила запрет на импорт российской пшеницы, Россия осуществляла регулярные поставки урожая в эту страну. В 2010 году РФ отправила в Бразилию почти 30 тысяч тонн агрокультуры. После того, как в Бразилии были изменены фитосанитарные нормы, торговые отношения стран в этом аспекте были прекращены. Основными поставщиками пшеницы в Бразилию стали США и Аргентина.

Российские эксперты видят в бразильском рынке сбыта пшеницы большой потенциал и оценивают будущие объёмы поставок в 6,5 миллионов тонн. Александр Корбут, вице-президент Российского зернового союза, говорит, что бразильский рынок пшеницы для России является самым крупным и интересным. Сейчас Бразилия закупает пшеницу у Аргентины, но у последней зачастую возникают проблемы с производством и экспортом продукции. Россия может стать надёжным и постоянным партнёром Бразилии в этом вопросе. Также сельскохозяйственная служба Министерства сельского хозяйства США отмечает, что в 2018 году урожай пшеницы в Бразилии может стать самым низким за последние 10 лет, и снятие запрета на импорт российской пшеницы в этой ситуации как никогда кстати.

По подсчётам Министерства сельского хозяйства РФ экспорт пшеницы из России составит порядка 40 миллионов тонн в текущем году. Сегодня активно покупает российскую пшеницу Вьетнам, поставки в эту страну увеличились в 13 раз за 10 месяцев. Также Большие объёмы пшеницы за последнее время Россия экспортировала в Австралию и Канаду.