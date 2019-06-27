ИА «Ореанда-Новости» Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на заседании комитета секретарей советов безопасности государств, входящих в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) (в её состав входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан), которое состоялось в столице Киргизии Бишкеке, заявил, что Москва окажет помощь в укреплении армии и спецслужб Таджикистана. Это связано с угрозами, связанными с деятельностью международных террористов в Афганистане.

Эксперты отмечают активизацию террористических формирований, дислоцирующихся в северных провинциях Афганистана, а также указывают на угрозы, исходящие от боевиков, которые возвращаются на родину из Сирии и Ирака. Наиболее сложная ситуация в аспекте обеспечения безопасности стран ОДКБ складывается на таджикско-афганской границе.