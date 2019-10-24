В ходе пленарного заседания по саммиту Россия-Африка Владимир Путин согласился простить межгосударственный долг странам Африки.Решение Президента России связано с облегчением долгового обязательства стран Африки.По мнению первого заместителя комитета Совета Федерации России Владимира Джабарова, прощение долга -



