24.10.2019, 21:50
Россия списала долг странам Африки
ИА «Ореанда-Новости». Россия согласна списать долг странам Африки, сообщает издательство «REGNUM».
В ходе пленарного заседания по саммиту Россия-Африка Владимир Путин согласился простить межгосударственный долг странам Африки. Сумма задолженности составляет примерно 20 миллиардов долларов. Решение Президента России связано с облегчением долгового обязательства стран Африки. Также Россия отметила, что готова помочь Африке в медицинской сфере, по гражданской обороне и по программе продовольственного питания.
По мнению первого заместителя комитета Совета Федерации России Владимира Джабарова, прощение долга - это выверенный шаг нашей страны, который в дальнейшем принесёт хорошие отношения с Африкой и экономическую прибыль от общих социальных проектов.
В ходе пленарного заседания по саммиту Россия-Африка Владимир Путин согласился простить межгосударственный долг странам Африки. Сумма задолженности составляет примерно 20 миллиардов долларов. Решение Президента России связано с облегчением долгового обязательства стран Африки. Также Россия отметила, что готова помочь Африке в медицинской сфере, по гражданской обороне и по программе продовольственного питания.
По мнению первого заместителя комитета Совета Федерации России Владимира Джабарова, прощение долга - это выверенный шаг нашей страны, который в дальнейшем принесёт хорошие отношения с Африкой и экономическую прибыль от общих социальных проектов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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