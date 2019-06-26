ИА "Ореанда-Новости" 52% россиян считают Российскую Федерацию образцом для подражания других мировых государств. Такой вывод сделали сотрудники «Левада-центра» по результатам проведённого опроса.

Опрос «Левада-центра» заключался всего в двух вопросах: как вы относитесь к другим странам и ваше отношение к собственной стране. Более половины российских граждан отметила, что Россию по праву можно считать примером для подражания. 72% опрошенных заявили, что другие страны заинтересованы в сотрудничестве с нашей страной.

Положительную реакцию получили сотрудники «Левада-центра» и на первый вопрос. В целом, отмечена тенденция к тому, что отношение россиян к другим державам постепенно меняется в лучшую сторону. Так, например, 31% респондентов лучше стали относиться к Соединённым Штатам Америки. В прошлом году этот коэффициент составил только 21%. Однако, большинство опрошенных, а это 52% голосов, негативно оценивают американскую политику. Хотя в 2018 году таких людей было около 70%.

Аналогичные оценки высказали россияне относительно стран Европейского Союза. Поддерживают ЕС 37% анкетируемых (в прошлом году – 28%), негативно относятся 44% (в прошлом году – 55%). Отдельно было подчёркнуто отношение респондентов к Украине. Так 38% россиян положительно относится к этой стране (33% в 2018 году), снижен градус негатива – 48% против прошлогодних 55%.

31% респондентов уважительно относится к западным странам, однако, каких-то восторженных чувств в их отношении они не испытывают. Большинство (а таких 72%) решили, что уважительного отношения со стороны зарубежных стран ждать не приходится.