ИА «Ореанда-Новости» Министерство финансов США сообщило, что в июне 2019 года Россия вложила в американские облигации 10,8 миллиарда долларов. Объём вложений по долгосрочным облигациям составил 5,296 миллиарда, по краткосрочным – 5,552 миллиарда долларов.

Таким образом, Москва продолжает курс на сокращение данной суммы. В мае она составляла 12 миллиардов. В течение 2018 года Россия существенно сокращала вложения в ценные бумаги США и выбыла из числа 33 крупнейших держателей государственного долга. Максимальный объём вложения России в американский государственный долг был зафиксирован в октябре 2010 года – тогда он составил 176,3 миллиарда долларов.

В июне больше всего средств в облигации США вложили Япония, Китай и Великобритания.