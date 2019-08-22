ИА «Ореанда-Новости». В Роспотребнадзоре заявили, что на границе с Украиной усиливают санитарный контроль из-за сообщений о вспышке инфекции, похожей на чуму, пишет «МК».



Отмечается, что инфекцию зафиксировали в Авдеевке Донецкой области. В Роспотребнадзоре рассказали, что направили в МИД запрос с целью уточнить информацию.



Известно, что ранее в этом регионе не фиксировались природные очаги чумы. Также российское ведомство заявило о готовности оказать помощь в диагностике и купировании эпидситуации.