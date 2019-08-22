22.08.2019, 19:03
Россия усилила контроль на границе с Украиной из-за чумы у военных
ИА «Ореанда-Новости». В Роспотребнадзоре заявили, что на границе с Украиной усиливают санитарный контроль из-за сообщений о вспышке инфекции, похожей на чуму, пишет «МК».
Отмечается, что инфекцию зафиксировали в Авдеевке Донецкой области. В Роспотребнадзоре рассказали, что направили в МИД запрос с целью уточнить информацию.
Известно, что ранее в этом регионе не фиксировались природные очаги чумы. Также российское ведомство заявило о готовности оказать помощь в диагностике и купировании эпидситуации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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