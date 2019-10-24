ИА «Ореанда-Новости». Замглавы российского Минсельхоза Сергей Левин заявил, что Россия в ближайшие годы планирует увеличить поставки продовольственной продукции в африканские страны, пишет RT.



Левин отметил, что потенциал взаимной торговли между Россией и странами Африки ещё не исчерпан. Так, только поставки сельхозпродукции планируется поднять в два раза. В денежном выражении показатель может вырасти более чем на 5 миллиардов долларов.



Ранее стало известно, что Россия заключила на саммите «Россия – Африка» контрактов на сумму более 800 миллиардов рублей.