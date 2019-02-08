ИА «Ореанда-Новости». Несмотря на запрет Верховной рады, Россия отправит собственных наблюдателей на выборы украинского президента. Две гражданки России уже 11 февраля будут в Киеве, сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на осведомлённый источник.

Две гражданки РФ - наблюдатели от БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека), которое существует при ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе). Выбор женщин для подобной миссии - вряд ли случайность, так как въезд на Украину для россиян-мужчин от 16 до 60 лет всё ещё запрещён из соображений безопасности.

Как уточняет источник, одна из наблюдателей, Елизавета Борисова - представитель Российского общественного института избирательного права. Кристина Богданова - сотрудник Российского фонда свободных выборов. Таким образом, обе женщины работают в неправительственных организациях и принимают участие в выборах украинского президента как наблюдатели с мандатом БДИПЧ, то есть они будут работать как представители международной миссии.

Подобная ситуация, подчёркивает собеседник издания «Коммерсантъ», - своего рода проверка для украинской власти, БДИПЧ и западных стран. Последние либо «закроют глаза» на случившееся, либо заставят Киев вернуться к исполнению международных обязательств.

Ранее стало известно, что Верховная рада запретила присутствовать на выборах президента наблюдателям из России. Этот закон был принят 7 февраля, в четверг. В нём выражен запрет на присутствие наблюдателей - граждан «страны-агрессора» и любых наблюдателей независимо от гражданства, если их кандидатуру предложила Россия. В тот же день ОБСЕ и США призывали украинское руководство пересмотреть решение. В ОБСЕ посчитали, что подобная позиция не соответствует правилам миссии, а также подрывает демократические институты страны.