ИА «Ореанда-Новости». Российский премьер Михаил Мишустин распорядился выделить Всемирной организации здравоохранения 1 миллион долларов на борьбу с распространением коронавируса, пишет «Коммерсант».



Отмечается, что деньги будут выделены из федерального бюджета. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.



В России за последние сутки зафиксирована почти тысяча новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране инфицировано более шести тысяч человек.