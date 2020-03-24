ИА «Ореанда-Новости». Посольство России в Египте заявило, что с 26 марта стартуют мероприятия по экстренной отправке российских граждан в Москву с курортов Шарм-Эш-Шейх и Хургада, пишет «МК».



Россиян будут доставлять в Россию авиакомпанией «Белавиа». Самолёты будут делать по два рейса в сутки.



Посольство разместит на своём сайте окончательные списки пассажиров. Потом граждан известят о времени и месте сбора.