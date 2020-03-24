24.03.2020, 23:21
Россиян будут вывозить с курортов Египта 26 марта
ИА «Ореанда-Новости». Посольство России в Египте заявило, что с 26 марта стартуют мероприятия по экстренной отправке российских граждан в Москву с курортов Шарм-Эш-Шейх и Хургада, пишет «МК».
Россиян будут доставлять в Россию авиакомпанией «Белавиа». Самолёты будут делать по два рейса в сутки.
Посольство разместит на своём сайте окончательные списки пассажиров. Потом граждан известят о времени и месте сбора.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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