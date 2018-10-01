ИА «Ореанда-Новости». Россиян могут автоматически подключить к системе накопительной пенсии, когда выплата взносов и зарплат в НПФ будет начисляться автоматически, а для отказа, необходимо будет написать заявление. По сути, реформа накопительной пенсии в России будет базироваться на норме закона, признающей молчание выражением воли, сообщает РБК, ссылаясь на свои источники.



Россиян начнут включать в новую накопительную пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала – соответствующий законопроект разрабатывается. Минфин и Банк России выбрали «автоматический» механизм включения, он будет базироваться на 158-й статье Гражданского кодекса РФ «Форма сделок». Согласно третьему пункту данной статьи, «молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон». Информацию РБК сообщили два федеральных чиновника, источник на финансовом рынке и эксперт, знакомый с обсуждением данного законопроекта.



То есть россиян будут автоматически и без их согласия включать в систему отчислению средств в ИПК. Если «автоподписка» не устроит – необходимо сообщить об этом, написав соответствующее заявление.

Автоматическое подключение к ИПК по ст. 158 не исключает его дальнейшее аннулирование по желанию лица путем подачи соответствующего заявления об отмене автоматической подписки, утверждает адвокат бюро «Деловой фарватер» Михаил Филиппов.

Отмечается, что граждан в любом случае должны проинформировать, что их подключили к системе. Со слов одного из собеседников РБК, задача информирования работников может быть возложена на работодателя. По данным Пенсионного фонда, на конец 2017 года пенсионные накопления формировались у 76,7 млн россиян.

, сообщили в пресс-службе Центрбанка, заявив, что комментарии поэтому ещё давать преждевременно.О новой накопительной системе пенсий сообщали и ранее. Главным сценарием включения граждан в новую накопительную систему, согласно изначальной концепции, была автоматическая подписка. То есть всех работающих по умолчанию подключают на отчисления взносов с их зарплаты в негосударственные пенсионные фонды, где будет формироваться накопительная часть пенсии. Предполагается, что размер взносов будет постепенно увеличиваться от 0% в первый год подключения к ИПК и до 6% через пять лет, то есть на 1 процентный пункт в год.