ИА «Ореанда-Новости». Из-за введения режима самоизоляции и, как следствие, снижение спроса на товары и услуги российских компаний, работодатели вынуждены прибегнуть к сокращениям и увольнениям.

У многих компаний не осталось денежных ресурсов для выплаты зарплат работника. Массовые увольнения и отправки в неоплачиваемые отпуска начались после объявления Путиным нерабочих дней до 30 апреля. Число россиян, которых могут коснуться эти меры, достигает 15 миллионов — утверждают эксперты.