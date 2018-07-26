ИА «Ореанда-Новости». Изменения в федеральном законе «О порядке выезда и въезда в РФ» могут обернуться закрытием визовых центров по всей стране и образованию авральных очередей в консульствах.

Главной целью изменений было усиление контроля за посреднической деятельностью в сфере выдачи виз.

Теперь каждый визовый центр подлежит прохождению обязательной аккредитации – это главное содержание внесённой поправки. В свою очередь аккредитация будет требовать выполнения ряда условий, в числе которых открытие представительств более чем в двадцати субъектах страны, стаж работы не менее четырёх лет, а также сокращение максимальной доли иностранного участия в капитале, составляющая теперь 20%.

Ирина Тюрина отметила, что все иностранные дипмиссии вынуждены будут в кратчайшие сроки сменить сервис-провайдеров или же приостановить деятельность визовых центров.

Поправки не коснутся российских сервисно-визовых центров, находящихся непосредственно на территории других государств, так как их работа регламентируется особыми условиями, прописанными в контрактах в каждой стране, и особыми требованиями, указанными в национальных законодательствах. На прежних условиях будут работать и сервисно-визовые центры других стран на территории Российской Федерации.

Деятельность прочих визовых центров и правда перестаёт быть возможной, ведь если присмотреться, то строгие критерии требуют от существующих компаний невозможного здесь и сейчас, ни один визовый центр в России на данный момент не способен выполнить все поставленные перед ними условия. Как минимум, внезапно понизившаяся доля иностранного участия в капитале, точно станет камнем преткновения для каждого центра. Да и откуда у некоторых юридических лиц из ниоткуда возьмётся опыт работы больше назначенного, даже если вдруг каким-то чудом он сможет уменьшить долю капитала и в кратчайшие сроки открыть по стране большое количество филиалов. Как ни крути, требования будто бы намеренно искореняют и уничтожают визовые центры.

Ситуация такова, что посольствам и консульствам необходимо либо искать подрядчиков, которые отвечали бы новым требованиям (что практически невозможно), либо попросту закрыть все визовые центры. Тюрина обратила внимание на то, что визы будут оформляться по-старому, а именно в собственном визовом отделе, что может привести к ситуации, царившей в этой сфере ещё в начале «нулевых», когда получение визы было похоже на умопомрачительный по длительности и сложности квест.