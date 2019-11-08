08.11.2019, 08:17
Россиянам рассказали о том, что зима будет аномально тёплой
ИА «Ореанда-Новости»Представителем центра погоды "Фобос" Евгением Тишковцом было заявлено о теплой зиме и о большом количестве оттепелей. Об этом говорится в информационном материале "Московского комсомольца".
По заявлению эксперта, в Москве зимой ожидаются высокая влажность и частые дожди. Также он рассказал о гололёде, который будет регулярно образовываться из-за того, что снег будет периодически таять и замерзать.
В январе и феврале 2020 года, по словам Тишковца, температура будет особенно аномальной. Эксперт заявляет, что не припомнит, что когда-либо до этого была подобная ситуация. По заявлению российского синоптика, средняя температура повысилась по всему миру и тянет на рекорд.
По заявлению эксперта, в Москве зимой ожидаются высокая влажность и частые дожди. Также он рассказал о гололёде, который будет регулярно образовываться из-за того, что снег будет периодически таять и замерзать.
В январе и феврале 2020 года, по словам Тишковца, температура будет особенно аномальной. Эксперт заявляет, что не припомнит, что когда-либо до этого была подобная ситуация. По заявлению российского синоптика, средняя температура повысилась по всему миру и тянет на рекорд.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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