ИА «Ореанда-Новости». Российский МИД заявил, что получил 500 миллионов рублей, которые кабмин выделил для помощи россиянам, которые из-за коронавируса не могут вернуться на родину, пишет «Коммерсант».



Сообщается, что кабмин распорядился, что каждый взрослый россиянин, который сейчас не может вернуться в Россию, будет получать по 2,4 тысячи рублей в день, дети до 14 лет получат по 1.6 тысячи рублей в день.



В МИДе рассказали, что начинает работать комиссия, первые обращения, уже поступившие на портал госуслуг, обрабатываются, а выплаты нуждающимся поступят в ближайшее время.