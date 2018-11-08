08.11.2018, 21:14
Россияне будут платить пошлину за ввоз товаров на сумму от 500 евро
ИА «Ореанда-Новости». В России снижается порог беспошлинного ввоза товаров в три раза – с 1,5 тысяч евро до 500 евро. Это связано с тем, что совет Евразийской экономической комиссии принял решение снизить эту норму для всех стран-участниц договора.
Со следующего года новые правила коснутся тех физических лиц, которые ввозят товары для личного пользования наземным транспортом, то есть автомобильным или по железной дороге, либо морским или в пешем порядке. Платить надо будет, если человек въезжает на территорию стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России). При этом вес ввозимых товаров не должен будет превышать 25 кг. Все пять стран-участниц союза эти нормы одобрили. Новые правила вступают в силу с 1 января 2019 года.
Сегодня по закону без таможенных пошлин наземных транспортом можно привезти товаров на сумму до 1,5 тысячи евро. Воздушным транспортом – максимум на 10 тысяч евро. Вес товара не должен быть больше 50 кг. Если гражданин превысить эти нормы, он должен заплатить пошлину в размере 30% от стоимости ввозимых предметов, но не менее 4 евро за каждый лишний килограмм.
Евразийский экономический союз ранее заявлял о том, что снижать порог беспошлинного ввоза будут постепенно. Изначально планировалось, что в 2019 году порог составит 1 тысячу евро, в 2020 году – 750 евро и 35 килограммов, а уже только с января 2021 года планировали взимать 500 евро.
Кроме того, в начале этого года Евразийский экономический союз одобрил снижение беспошлинного порога и для ввоза интернет-заказов. Так, в этом году он составляет 1 тысячу евро, со следующего года будет равняться 500 евро, а с 1 января 2020 уменьшится до 200 евро. При этом взимать пошлину будут прямо в онлайн-режиме в момент покупки. Оператором этих платежей будет «Почта России». В ведомстве заявили, что «Почта» уже заключила все необходимые соглашения с интернет-площадками и разработала специальные интерфейсы.
Со следующего года новые правила коснутся тех физических лиц, которые ввозят товары для личного пользования наземным транспортом, то есть автомобильным или по железной дороге, либо морским или в пешем порядке. Платить надо будет, если человек въезжает на территорию стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России). При этом вес ввозимых товаров не должен будет превышать 25 кг. Все пять стран-участниц союза эти нормы одобрили. Новые правила вступают в силу с 1 января 2019 года.
Сегодня по закону без таможенных пошлин наземных транспортом можно привезти товаров на сумму до 1,5 тысячи евро. Воздушным транспортом – максимум на 10 тысяч евро. Вес товара не должен быть больше 50 кг. Если гражданин превысить эти нормы, он должен заплатить пошлину в размере 30% от стоимости ввозимых предметов, но не менее 4 евро за каждый лишний килограмм.
Евразийский экономический союз ранее заявлял о том, что снижать порог беспошлинного ввоза будут постепенно. Изначально планировалось, что в 2019 году порог составит 1 тысячу евро, в 2020 году – 750 евро и 35 килограммов, а уже только с января 2021 года планировали взимать 500 евро.
Кроме того, в начале этого года Евразийский экономический союз одобрил снижение беспошлинного порога и для ввоза интернет-заказов. Так, в этом году он составляет 1 тысячу евро, со следующего года будет равняться 500 евро, а с 1 января 2020 уменьшится до 200 евро. При этом взимать пошлину будут прямо в онлайн-режиме в момент покупки. Оператором этих платежей будет «Почта России». В ведомстве заявили, что «Почта» уже заключила все необходимые соглашения с интернет-площадками и разработала специальные интерфейсы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии