Со следующего года новые правила коснутся тех физических лиц, которые ввозят товары для личного пользования наземным транспортом, то есть автомобильным или по железной дороге, либо морским или в пешем порядке.При этом вес ввозимых товаров не должен будет превышать 25 кг. Все пять стран-участниц союза эти нормы одобрили. Новые правила вступают в силу с 1 января 2019 года.. Воздушным транспортом – максимум на 10 тысяч евро. Вес товара не должен быть больше 50 кг. Если гражданин превысить эти нормы, он должен заплатить пошлину в размере 30% от стоимости ввозимых предметов, но не менее 4 евро за каждый лишний килограмм.Евразийский экономический союз ранее заявлял о том, что снижать порог беспошлинного ввоза будут постепенно. Изначально планировалось, что в 2019 году порог составит 1 тысячу евро, в 2020 году – 750 евро и 35 килограммов, а уже только с января 2021 года планировали взимать 500 евро.. Так, в этом году он составляет 1 тысячу евро, со следующего года будет равняться 500 евро, а с 1 января 2020 уменьшится до 200 евро. При этом взимать пошлину будут прямо в онлайн-режиме в момент покупки. Оператором этих платежей будет «Почта России». В ведомстве заявили, что «Почта» уже заключила все необходимые соглашения с интернет-площадками и разработала специальные интерфейсы.