Ранее Государственная Дума одобрила поправки в Трудовой кодекс, касающиеся права на диспансеризацию. Изначально депутаты хотели дать каждому работающему россиянину право проходить диспансеризацию раз в три года, а работодатель должен выделить на это один дополнительный день оплачиваемого отпуска. Однако во втором чтении в законопроект внесли правки, так как изменилось пенсионное законодательство. Парламентарии заявили, что. На это в Госдуме выделили два рабочих дня в год с сохранением места работы, должности и среднего заработка.. По мнению спикера Совета Федерации, работодатели должны отвечать за здоровье своих сотрудников. Кроме того, Матвиенко отметила, что россияне стали жить дольше, то есть людей предпенсионного возраста становится всё больше. По мнению главы Совфеда, здоровью граждан сегодня надо уделять повышенное внимание.Мнения экспертов на этот счёт разделились. Так, член президентского Совета по правам человека Борис Кравченко сообщил РБК, что такая мера поможет сотрудникам, тех предприятий, где есть слабые профсоюзы, или они отсутствуют вообще. А глава правового департамента «Конфедерации труда России» Олег Бабич, наоборот, полагает, что такая мера нецелесообразна.Ранее Минздрав сообщил о том, чтоОднако граждане всё равно стараются не брать больничный, чтобы не остаться без заработной платы или работы вообще. Кроме того, около 80% заболевших россиян продолжают ходить в офис, тем самым провоцируя целые «офисные эпидемии».