ИА «Ореанда-Новости». В России сократилось количество жертв от случайного отравления алкоголем. В сравнении с 2016 годом таких смертей стало на двадцать процентов меньше. В Роспотребнадзоре связывают это с тем, что в России запретили торговать непищевой спиртосодержащей продукцией.



Напомним, розничную торговлю спиртосодержащими непищевыми жидкостями приостановили с 26 декабря 2016 года. Так распорядился главный санитарный врач страны. В апреле нынешнего года запрет продлили до октября 2018 года.

«С момента введения указанных мер отмечается снижение на 20 процентов количества смертей с 8283 до 6789 случаев, связанных со случайным отравлением алкоголем», – сообщили в понедельник в пресс-службе Роспотребнадзора.

Также в этом году снизилось количество отравлений алкоголем в новогодние праздники – в 3,7 раза в сравнении с 2016 годом. В 2016 году в новогодние праздники жертвами алкогольных отравлений стали 2,5 тысяч человек, в 2018-м – 677 случаев. При этом количество смертельных случаев от отравления упало в 14 раз: в 2016 году был 641 случай, стало – 46 инцидентов.

С момента запрета изъяли 621 тысячу литров спиртосодержащей непищевой продукции, в эти цифры также входит контрафактный алкоголь.

По результатам проверок вынесли 8,2 тысячи постановлений о привлечении к административной ответственности юридических и должностных лиц. Всего было наложено административных штрафов на сумму порядка 80 миллионов рублей, отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что таким образом удалось снизить в 25 раз количество запрещённой продукции, находящейся в продаже.

Стали меньше пить?

Ранее Минздрав сообщал, что с 2006 года потребление алкоголя в стране сократилось почти на сорок процентов. При этом Всемирная организация здравоохранения констатирует, что сегодня среднестатистический россиянин выпивает за год на 3,5 литра алкоголя меньше, чем десять лет назад.

Согласно статистике ВОЗ на душу населения в год в России приходится 13,9 литра, Минздрав и Роспотребнадзор сообщает о десяти литрах.