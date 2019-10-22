ИА «Ореанда-Новости». О сумме невостребованных выигрышей сообщили «Известия», ссылаясь на статистику оператора «Столото».

Жители России не забрали выигрышей в государственную лотерею на 2,8 млрд. Самым крупным из таких забытых призов стал выигрыш на 10 миллионов рублей.

У победителей есть полгода на то, чтобы обратиться и забрать выигрыш. Если этого не произойдёт, то призовые средства считаются не востребованными.

Их переводят на специальный счёт, в котором они находятся три года. Выигрыш всё ещё можно забрать, в случае подтверждения уважительной причины пропущенного срока. К таким относят болезнь, пребывание в другой стране или другом городе и так далее.

По истечению трёх лет, средства направляются в бюджет.

Эксперты говорят, что люди не приходят за выигрышами, так как разочарованы суммой. Также к основным причинам относятся утеря билета или элементарная забывчивость.