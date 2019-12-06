ИА «Ореанда-Новости». ВЦИОМ выяснил, кого граждане России считают «героями нашего времени».



ВЦИОМ провёл опрос, который показал, кого россияне считают достойными звания «герои нашего времени». Оказалось, что «героями» люди считают обычных порядочных, честных и справедливых людей, о чём заявило 36% опрошенных граждан. ВЦИОМ опубликовал результаты исследования на официальном сайте.

19% считают, что к «героям» можно отнести доброжелательных, человечных или вежливых. 18% ответили, что звания достойны активные, образованные и инициативные. 13% причислили к «героям нашего времени» храбрых и мужественных, у которых сильный характер. 31% людей затруднился ответить на вопрос.

Кроме того, люди назвали профессии, которые они считают героическими. В список попали врачи, сотрудники МЧС, военные, учителя, полицейские и волонтёры.