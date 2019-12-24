ИА «Ореанда-Новости». Граждане России рассказали, какие подарки они бы не хотели получить на Новый год, пишет «МК».



Так, среди самых нежелательных подарков числятся сувениры и мягкие игрушки. В этот список попали также весы и мыло. Кроме того, россияне также не хотят получить календарь и станок для бритья.



В антирейтинг подарков попали также массажный коврик, биткоин, набор косметики и полотенце.