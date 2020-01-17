Согласно полученной информации, каждого третьего из участвовавших в опросе не устраивает то, что в пути нет интернета и стабильной связи.В числе недостатков, названных россиянами, также оказалась нехватка в вагонах сувенирных и продуктовых магазинов, площадок для самокатов и велосипедов, рабочего пространства, инфраструктуры для маломобильных людей. Также россиянами было указано на то, что в поездах отсутствуют камеры хранения, душевые кабины, раковины для мытья продуктов и посуды.