17.01.2020, 13:09
Россияне рассказали о недостатках поездов
ИА «Ореанда-Новости». Пассажирами отечественных поездов были названы услуги и предметы, которых им недостаёт в поездках. Об этом рассказывается в исследовании сервиса путешествий OneTwoTrip, результаты которого были представлены в материале RT.
Согласно полученной информации, каждого третьего из участвовавших в опросе не устраивает то, что в пути нет интернета и стабильной связи. Около 20 процентов респондентов назвали одним из главных недостатков также отсутствие дополнительных розеток для устройств.
В числе недостатков, названных россиянами, также оказалась нехватка в вагонах сувенирных и продуктовых магазинов, площадок для самокатов и велосипедов, рабочего пространства, инфраструктуры для маломобильных людей. Также россиянами было указано на то, что в поездах отсутствуют камеры хранения, душевые кабины, раковины для мытья продуктов и посуды.
Согласно полученной информации, каждого третьего из участвовавших в опросе не устраивает то, что в пути нет интернета и стабильной связи. Около 20 процентов респондентов назвали одним из главных недостатков также отсутствие дополнительных розеток для устройств.
В числе недостатков, названных россиянами, также оказалась нехватка в вагонах сувенирных и продуктовых магазинов, площадок для самокатов и велосипедов, рабочего пространства, инфраструктуры для маломобильных людей. Также россиянами было указано на то, что в поездах отсутствуют камеры хранения, душевые кабины, раковины для мытья продуктов и посуды.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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