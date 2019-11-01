01.11.2019, 07:15
Россияне рассказали о планах на Новый год
ИА «Ореанда-Новости».Россияне, которые были опрошены сервисом путешествий, поделились планами на новогодние каникулы. Об этом информирует OneTwoTrip.
Экспертами компании было выяснено, что из 1 400 опрошенных юзеров почти 70% планируют провести новогодние праздники дома. Более четверти (26%) сказали о том, что не будут никуда уезжать. 4,6% заявили, что пока не определились.
Из числа тех, кем уже была запланирована поездка, почти четверть (24%) заявили, что уедут на новогодние праздники лишь для того, чтобы сменить обстановку. 18% анкетированных сказали, что желают использовать нерабочие дни, чтобы увидеть близких и родных. Почти такое же количество опрошенных сообщили, что посетят в новогодние праздники жаркие страны, потому что скучают по теплу.
Экспертами компании было выяснено, что из 1 400 опрошенных юзеров почти 70% планируют провести новогодние праздники дома. Более четверти (26%) сказали о том, что не будут никуда уезжать. 4,6% заявили, что пока не определились.
Из числа тех, кем уже была запланирована поездка, почти четверть (24%) заявили, что уедут на новогодние праздники лишь для того, чтобы сменить обстановку. 18% анкетированных сказали, что желают использовать нерабочие дни, чтобы увидеть близких и родных. Почти такое же количество опрошенных сообщили, что посетят в новогодние праздники жаркие страны, потому что скучают по теплу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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