18.12.2019, 14:46
Россияне рассказали о причинах плохого сна в поездах
ИА «Ореанда-Новости» Соседи по вагону являются главной причиной плохого сна россиян в поездах. Об этом заявлено агентством "Лента.ру", которые ссылается на данные OneTwoTrip - онлайн сервиса планирования путешествий.
По результатам исследований стало известно, что у 40,7 процента отвечавших россиян случаются в поезде проблемы со сном. Из них 23,7 процента утверждают, что в том, что они плохо спят, виновны попутчики. 28,2 процента респондентов сказали, что даже в самых комфортных условиях не могут заснуть.
21,4 процента опрошенных заявили, что спят плохо, потому что у них "чуткий сон". 11,5 процента отвечавших заявили, что не могут нормально выспаться из-за полок в вагонах. 8,4 процента респондентов сказали, что им мешает стук колес.
Опрос также показал, что большинству россиян в поезде ничто не может помешать заснуть.
По результатам исследований стало известно, что у 40,7 процента отвечавших россиян случаются в поезде проблемы со сном. Из них 23,7 процента утверждают, что в том, что они плохо спят, виновны попутчики. 28,2 процента респондентов сказали, что даже в самых комфортных условиях не могут заснуть.
21,4 процента опрошенных заявили, что спят плохо, потому что у них "чуткий сон". 11,5 процента отвечавших заявили, что не могут нормально выспаться из-за полок в вагонах. 8,4 процента респондентов сказали, что им мешает стук колес.
Опрос также показал, что большинству россиян в поезде ничто не может помешать заснуть.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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