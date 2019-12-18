Соседи по вагону являются главной причиной плохого сна россиян в поездах. Об этом заявлено агентством "Лента.ру", которые ссылается на данные OneTwoTrip - онлайн сервиса планирования путешествий.21,4 процента опрошенных заявили, что спят плохо, потому что у них "чуткий сон". 11,5 процента отвечавших заявили, что не могут нормально выспаться из-за полок в вагонах. 8,4 процента респондентов сказали, что им мешает стук колес.Опрос также показал, что большинству россиян в поезде ничто не может помешать заснуть.