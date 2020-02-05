. Об этом заявлено в исследовании сервиса "Работа.ру", которое представлено в материале агентства "Лента.ру".Для того, чтобы расти по карьерной лестнице, необходимо быть компетентным в своей сфере, считают 28 процентов респондентов. Необходимо находиться в хороших отношениях с коллегами, заявили 20 процентов отвечавших.Также россиянами было сказано, что для карьерного роста необходимо иметь правильную мотивацию, хорошие условия труда, а также заниматься повышением квалификации.