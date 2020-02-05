05.02.2020, 14:14
Россияне рассказали о способах получить повышение на работе
ИА «Ореанда-Новости». Почти половина из числа опрошенных россиян (44 процента) заявили, что для того, чтобы подниматься по карьерной лестнице, необходимо поддерживать хорошие отношения с начальством. Об этом заявлено в исследовании сервиса "Работа.ру", которое представлено в материале агентства "Лента.ру".
По мнению россиян, в выстраивании успешной карьеры помогают усердие и трудолюбие (42 процента), а также наличие опыта работы (34 процента).
Для того, чтобы расти по карьерной лестнице, необходимо быть компетентным в своей сфере, считают 28 процентов респондентов. Необходимо находиться в хороших отношениях с коллегами, заявили 20 процентов отвечавших.
Также россиянами было сказано, что для карьерного роста необходимо иметь правильную мотивацию, хорошие условия труда, а также заниматься повышением квалификации.
По мнению россиян, в выстраивании успешной карьеры помогают усердие и трудолюбие (42 процента), а также наличие опыта работы (34 процента).
Для того, чтобы расти по карьерной лестнице, необходимо быть компетентным в своей сфере, считают 28 процентов респондентов. Необходимо находиться в хороших отношениях с коллегами, заявили 20 процентов отвечавших.
Также россиянами было сказано, что для карьерного роста необходимо иметь правильную мотивацию, хорошие условия труда, а также заниматься повышением квалификации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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