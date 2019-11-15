ИА «Ореанда-Новости». Граждане России высказались о российском производстве.

Роскачество сообщило об итогах исследования, проведённого совместно с агентством OMI (Online Market Intelligence).

В ведомстве рассказали о новом проекте, который решили создать эксперты из Роскачества. Ежемесячно эксперты Роскачества будут проводить исследование среди населения, для выявления интересов граждан и лучшего понимания запросов жителей России.

Первым из таких исследований стал опрос, который выявил отношение россиян к импортной продукции. Большая часть граждан страны считает отечественную продукцию ничем не уступающей запрещённой санкциями. 26% отметили, что продукты российского производства намного лучше западных аналогов.

Также опрос выявил беспокойство населения по поводу некоторых видов продуктов. Так, 30% опрошенных покупателей отметили молочную индустрию как проблемную. За ней идут рыба и мясо, овощи и фрукты и хлебобулочные изделия.