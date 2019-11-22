ИА «Ореанда-Новости». Опрос показал, как россияне относятся к расходованию средств из бюджета России.

Фонд «Общественное мнение» опубликовал данные опроса.

Как оказалось, больше половины россиян заявили о неправильном расходовании денег из государственного бюджета. Процент респондентов, уверенных в хищениях, составил 62%.

13% ответили, что считают верным процесс расходования бюджетных денег. 25% оставили вопрос без ответа, решив удержаться.

Кроме того, почти половина граждан страны убеждена в том, что на данный момент в бюджете расходы превышают доходы. 19% уверены в обратном. И 13% отметили, что обе статьи находятся на одинаковых показателях.

Под категорию «неправильных расходов» попадают случаи коррупции, воровства, списание долгов другим странам, помощь иностранным людям, в ущерб гражданам России. Кроме того в излишние расходы вошло содержание государственного аппарата.