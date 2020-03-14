ИА «Ореанда-Новости». Опрос показал, что большинство россиян считают свой доход несоответствующим объёму работы и навыкам. Об этом следует из исследования Райффайзенбанка.

Так, опрос показал, что россиянам не хватает доходов для комфортной жизни. Большинство хотело бы заработную плату выше 50 тысяч рублей, однако в реальности такой доход получают лишь 23% опрошенных.

57% россиян отметили, что их доход не соответствует объёму работы и навыкам. 26% оказались довольны своей зарплатой, тогда как о переплате сообщил лишь 1% респондентов.

Многие граждане планируют в этом году выйти на дополнительную работу для того, чтобы увеличить доходы.