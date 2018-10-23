ИА «Ореанда-Новости». Опрос портала SuperJob показал, что желаемый размер пенсии для россиян составляет около 40 тысяч рублей. Согласно материалам портала, россияне видят своим основным источником дохода на пенсии работу и подработку, а не помощь государства.

Достойный размер пенсии по мнению большинства вопрошенных должен составлять примерно 37,3 тысячи рублей, пишет ТАСС, ссылаясь на результаты исследования SuperJob.

Опрос издание проводило с 1 по 17 октября текущего года. Всего было опрошено порядка 1600 человек, чей возраст старше 18 лет, все они – жители России.

Исследование показало, что россияне немного подняли требования, если сравнить данные 2016 года, когда приемлемая пенсия составила 35, 2 тысяч рублей.

Опрошенным предлагалось назвать сумму приемлемой для них пенсии. Позже рассчитывался средний показатель. Так, 24 процента респондентов называли сумму от 50 тысяч рублей, 16 процентам достаточно показалось получать от 25 до 30 тысяч рублей, 13 процентов согласны жить в старости на 30-35 тысяч рублей, 12 процентов считают достаточной пенсию от 35 до 40 тысяч рублей и только 1 процент согласен довольствоваться суммой пенсии в 10-15 тысяч рублей.

Чаще мужчины называют размер желаемой пенсии на три тысячи выше женщин. То есть для женщин средний показатель 35,8 тысяч рублей, для мужчин – 38,8 тысяч рублей.

Организаторы отметили зависимость ожидаемой пенсии от доходов респондентов. Россияне с зарплатой до 25 тысяч рублей ожидают её на уровне 32,2 тысяч рублей, для граждан с заработком от 45 тысяч рублей в месяц этот показатель начинается с 40,3 тысяч рублей.

29 процентов россиян видят работу и дополнительный заработок источником дохода на пенсии, на втором месте (19 процентов) – личные накопления. На пенсию от государства рассчитывают всего 16 процентов опрошенных.

Три процента надеются на помощь детей и столько же – на средства, вложенные в НПФ. Семь процентов опрошенных рассчитывают зарабатывать на аренде недвижимости, продаже продуктов подсобного хозяйства (фермерство) и изделий ручной работы(ремесленничество). Затруднились с ответом на вопрос 23 процента респондентов.