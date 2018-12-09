Соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Ожидается, что депутаты примут по нему решение уже до конца года, сообщает ТАСС.. Отмечается, что проект закона внесли в Думу ещё в октябре прошлого года.. Отмечается, что для использования Народного инспектора» нужно будет зарегистрироваться на портале госуслуг и скачать специальное приложение для телефона. Кроме того, при передаче видео с нарушением, нужно будет указать время и место съёмки. При этом привлекать в ответственности с помощью новой народной систем будут только тех, кто регулярно нарушает правила дорожного движения.. В частности, много средств уйдёт на разработку приложения, через которое россияне смогут отправлять фото и видео. Отмечается, что приложение должно вычислять смонтированные ролики.Ранее стало известно, что ГИБДД предложили отсеивать кандидатов в водители, не знающих правил дорожного движения ещё в автошколе. Если не сдал экзамен в автошколе, значит не будешь допущен до «города». Эксперты уверены, что, если у водителя есть права, но он не знает ПДД, надо закрывать ту недобросовестную школу, в которой он сдавал экзамен.