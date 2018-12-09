09.12.2018, 16:05
Россияне смогут помогать инспекторам ГИБДД, снимая нарушения на телефон
ИА «Ореанда-Новости». В 2019 году в России может появиться система «Народный инспектор», с помощью которой граждане фиксировать нарушения ПДД через мобильный телефон, об этом сообщили в Госавтоинспекции.
Соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Ожидается, что депутаты примут по нему решение уже до конца года, сообщает ТАСС.
Если инициатива будет одобрена, в Кодекс административных правонарушений внесут соответствующие изменения в части уточнения порядка фиксации нарушений правил дорожного движения техническими средствами. Отмечается, что проект закона внесли в Думу ещё в октябре прошлого года.
Таким образом, если законопроект найдёт одобрение депутатов, любой человек в России сможет зафиксировать нарушение ПДД с помощью своего смартфона. Видео он сможет передать в ГИБДД. Отмечается, что для использования Народного инспектора» нужно будет зарегистрироваться на портале госуслуг и скачать специальное приложение для телефона. Кроме того, при передаче видео с нарушением, нужно будет указать время и место съёмки. При этом привлекать в ответственности с помощью новой народной систем будут только тех, кто регулярно нарушает правила дорожного движения.
Ранее бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов говорил о том, что на полноценную реализацию такого проекта правительство потратить около 2,5 миллиардов рублей в течение трёх лет. В частности, много средств уйдёт на разработку приложения, через которое россияне смогут отправлять фото и видео. Отмечается, что приложение должно вычислять смонтированные ролики.
Ранее стало известно, что ГИБДД предложили отсеивать кандидатов в водители, не знающих правил дорожного движения ещё в автошколе. Если не сдал экзамен в автошколе, значит не будешь допущен до «города». Эксперты уверены, что, если у водителя есть права, но он не знает ПДД, надо закрывать ту недобросовестную школу, в которой он сдавал экзамен.
Соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Ожидается, что депутаты примут по нему решение уже до конца года, сообщает ТАСС.
Если инициатива будет одобрена, в Кодекс административных правонарушений внесут соответствующие изменения в части уточнения порядка фиксации нарушений правил дорожного движения техническими средствами. Отмечается, что проект закона внесли в Думу ещё в октябре прошлого года.
Таким образом, если законопроект найдёт одобрение депутатов, любой человек в России сможет зафиксировать нарушение ПДД с помощью своего смартфона. Видео он сможет передать в ГИБДД. Отмечается, что для использования Народного инспектора» нужно будет зарегистрироваться на портале госуслуг и скачать специальное приложение для телефона. Кроме того, при передаче видео с нарушением, нужно будет указать время и место съёмки. При этом привлекать в ответственности с помощью новой народной систем будут только тех, кто регулярно нарушает правила дорожного движения.
Ранее бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов говорил о том, что на полноценную реализацию такого проекта правительство потратить около 2,5 миллиардов рублей в течение трёх лет. В частности, много средств уйдёт на разработку приложения, через которое россияне смогут отправлять фото и видео. Отмечается, что приложение должно вычислять смонтированные ролики.
Ранее стало известно, что ГИБДД предложили отсеивать кандидатов в водители, не знающих правил дорожного движения ещё в автошколе. Если не сдал экзамен в автошколе, значит не будешь допущен до «города». Эксперты уверены, что, если у водителя есть права, но он не знает ПДД, надо закрывать ту недобросовестную школу, в которой он сдавал экзамен.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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