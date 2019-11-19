19.11.2019, 16:42
Россияне собрали на восстановление Венеции 1 миллион евро
ИА «Ореанда-Новости». Россияне собрали на восстановление Венеции 1 миллион евро. Информацию о собранных деньгах озвучил посол Италии в России Паскуале Терраччано.
На прошлой неделе с просьбой о сборе денег обратился министр МИД Италии Луиджи Ди Майо. Пожертвования поступали как от юридических лиц, так и от обычных граждан. Все деньги будут направлены на ликвидацию последствий от наводнения, произошедшего 12 ноября 2019 года.
Также сегодня, 19 ноября, в Москве будет дан концерт в честь солидарности с Венецией. Его будет открывать руководитель Мариинского театра дирижёр Валерий Гергиев.
На прошлой неделе с просьбой о сборе денег обратился министр МИД Италии Луиджи Ди Майо. Пожертвования поступали как от юридических лиц, так и от обычных граждан. Все деньги будут направлены на ликвидацию последствий от наводнения, произошедшего 12 ноября 2019 года.
Также сегодня, 19 ноября, в Москве будет дан концерт в честь солидарности с Венецией. Его будет открывать руководитель Мариинского театра дирижёр Валерий Гергиев.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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