На прошлой неделе с просьбой о сборе денег обратился министр МИД Италии Луиджи Ди Майо. Пожертвования поступали как от. Все деньги будут направлены на ликвидацию последствий от наводнения, произошедшего 12 ноября 2019 года.Также сегодня, 19 ноября, в Москве будет дан концерт в честь солидарности с Венецией. Его будет открывать руководитель Мариинского театра дирижёр Валерий Гергиев.