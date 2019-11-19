ИА «Ореанда-Новости». Россияне собрали на восстановление Венеции 1 миллион евро. Информацию о собранных деньгах озвучил посол Италии в России Паскуале Терраччано.

На прошлой неделе с просьбой о сборе денег обратился министр МИД Италии Луиджи Ди Майо. Пожертвования поступали как от юридических лиц, так и от обычных граждан. Все деньги будут направлены на ликвидацию последствий от наводнения, произошедшего 12 ноября 2019 года.

Также сегодня, 19 ноября, в Москве будет дан концерт в честь солидарности с Венецией. Его будет открывать руководитель Мариинского театра дирижёр Валерий Гергиев.