Выяснилось, что расходовать федеральный отцовского капитала 80 % опрошенных планируют на покупку жилья, 68 % заявило, что потратит деньги на оплату ипотечного займа. 61 % из числа опрошенных высказались о покупке автомобиля для семьи.По результатам мониторинга также выявлено, что 57 % ответивших проголосовали за введение единого статуса многодетных семей на территории России. 42 % респондентов высказались за меры поддержки, которые не предполагают наличия регистрации по месту проживания.