01.11.2019, 11:15
Россияне высказались о возможности введения отцовского капитала
ИА «Ореанда-Новости»Недавно был проведён форумом "Сообщество" опрос о введении федерального отцовского капитала. Опрос показал, что это решение поддерживают около 74% семей. Предлагается, чтобы размер капитала составил 453 тысячи рублей.
Выяснилось, что расходовать федеральный отцовского капитала 80 % опрошенных планируют на покупку жилья, 68 % заявило, что потратит деньги на оплату ипотечного займа. 61 % из числа опрошенных высказались о покупке автомобиля для семьи.
По результатам мониторинга также выявлено, что 57 % ответивших проголосовали за введение единого статуса многодетных семей на территории России. 42 % респондентов высказались за меры поддержки, которые не предполагают наличия регистрации по месту проживания.
Выяснилось, что расходовать федеральный отцовского капитала 80 % опрошенных планируют на покупку жилья, 68 % заявило, что потратит деньги на оплату ипотечного займа. 61 % из числа опрошенных высказались о покупке автомобиля для семьи.
По результатам мониторинга также выявлено, что 57 % ответивших проголосовали за введение единого статуса многодетных семей на территории России. 42 % респондентов высказались за меры поддержки, которые не предполагают наличия регистрации по месту проживания.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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