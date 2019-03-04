ИА «Ореанда-Новости» К 2050 году россияне в стране попросту «закончатся», такое заявление сделал председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов. Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Протоирей таким образом прокомментировал заявление главы Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина, который отметил, что треть российских граждан через 15 лет будут мусульманами. По мнению Смирнова, так оно и будет, так как у тех, кто является последователем ислама, рождается больше детей.

Смирнов подчеркнул, что именно представители кавказских национальностей наиболее многодетны, вследствие чего на территории России будут проживать в основном чечены, ингуши и арабы. Как заявил протоирей, процесс уже идёт, и повлиять на ситуацию уже невозможно.

Ранее на научно-практической конференции «История ислама в России: осмысление со взглядом в будущее» Гайнутдин заявил, что мусульмане будут составлять большую часть населения России. По его словам, через 15 лет около 30% жителей России будут исповедовать ислам.

Согласно результатам опроса, опубликованным в феврале фондом «Общественное мнение», в России на сегодняшний день число мусульман составляет около 10 млн человек.

Впервые за несколько лет в России отмечается естественная убыль населения. Как свидетельствуют данные Росстата, рождаемость в стране снизилась до минимума за последние 10 лет.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, для повышения уровня рождаемости предложил стимулировать многодетные семьи, которым будет оказана помощь для погашения ипотеки.

С 2018 года в России, семьям, у которых родился первый ребёнок, полагается ежемесячная финансовая поддержка, которая будет выплачиваться, пока ребёнку не исполнится полтора года.

Кроме этого, в России существует возможность получить из материнского капитала средства на второго ребёнка. Материнским капиталом также смогут воспользоваться семьи, чей доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в субъекте их проживания.