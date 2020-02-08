08.02.2020, 13:37
Россиянин изнасиловал несовершеннолетнюю студентку на кладбище
ИА «Ореанда-Новости». Преступление произошло в Тамбовской области. По сообщению регионального СК России, 35-летний мужчина изнасиловал 16-летнюю ученицу коллежа.
Маньяк поймал девушку, когда та, возвращаясь с учёбы, проходила мимо кладбища. Мужчина напал на жертву и, угрожая ножом, завёл её в заросли кустов, где и совершил сексуальное насилие, после чего сбежал с места преступления.
В скором времени следователи задержали насильника, ранее судимого за похожие преступления. В настоящее время на него завели уголовное дело.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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