ИА «Ореанда-Новости» . Преступление произошло в Тамбовской области. По сообщению регионального СК России, 35-летний мужчина изнасиловал 16-летнюю ученицу коллежа.

Маньяк поймал девушку, когда та, возвращаясь с учёбы, проходила мимо кладбища. Мужчина напал на жертву и, угрожая ножом, завёл её в заросли кустов, где и совершил сексуальное насилие, после чего сбежал с места преступления.

В скором времени следователи задержали насильника, ранее судимого за похожие преступления. В настоящее время на него завели уголовное дело.