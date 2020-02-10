10.02.2020, 15:04
Россиянин, убивший охранника «Меньшевика», был оправдан
ИА «Ореанда-Новости». Бывший руководитель «Меньшевика» Илья Аверьянов, убивший охранника предприятия, был оправдан судом Москвы.
Судья постановил, что Аверьянов Илья Иванович невиновен, так как в деле отсутствует состав преступления. В решении также указано, что дело перенаправляется руководителю следственной группы для дальнейшего расследования и установления лица, которое подлежит к привлечению в качестве обвиняемого.
Инцидент произошёл в конце декабря 2017 года. По версии следствия, Аверьянов хотел воспрепятствовать работе судебных приставов на территории предприятия и намеренно выстрелил в охранника, в результате чего работник «Меньшевика» умер.
Судья постановил, что Аверьянов Илья Иванович невиновен, так как в деле отсутствует состав преступления. В решении также указано, что дело перенаправляется руководителю следственной группы для дальнейшего расследования и установления лица, которое подлежит к привлечению в качестве обвиняемого.
Инцидент произошёл в конце декабря 2017 года. По версии следствия, Аверьянов хотел воспрепятствовать работе судебных приставов на территории предприятия и намеренно выстрелил в охранника, в результате чего работник «Меньшевика» умер.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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