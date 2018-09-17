ИА «Ореанда-Новости». В Кемеровской области мужчина из мести выкопал могилу бывшей супруге после ссоры с ней, кроме того, он установил надгробие с её фотографией, а в подъезде, рядом с её квартирой, оставил крышку от гроба.



Это произошло в городе Юрга (Юргинский район Кемеровской области). Мужчина решил необычным образом отомстить экс-супруге, условно «похоронив» её живьём. К слову, мужчина заморочился – самовольно выкопал могилу, поставил надгробную плиту с её фотографией (удовольствие не из дешёвых), а также купил гроб. Крышку в качестве знака оставил у её двери в подъезде. Вершить месть мужчине помогал его сын.

За поступок пришлось ответить в суде. Женщина подала иск в Межрайонный отдел судебных приставов на супруга и его сына. Бывшая супруга (для сына мужчины – мачеха) за такие «похороны» потребовала выплатить моральную компенсацию в 10 тысяч рублей – по пять тысяч с каждого. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ФССП России по региону.

Суд удовлетворил иск пострадавшей и постановил зарыть могилу, убрать памятник и возместить женщине моральный вред.

Приставы возбудили исполнительное производство и уведомили граждан о необходимости восстановить захоронение, после чего законное требование было в полном объеме исполнено – гражданин c сыном выполнили все требования суда.

При этом в УФССП России по Кемеровской области сообщается, что в практике региональных судебных приставов «исполнительное производство неимущественного характера подобного рода является первым случаем». Подобных прецедентов ранее не было.

5 июня сообщалось, что житель Омской области случайно нашел в огороде скелет бывшего мужа своей сожительницы. Неожиданно для себя, мужчина раскрыл убийство 20-летней давности. Найденного погибшего мужчину с особой жестокостью убила его супруга.

На допросе следователям женщина пояснила, что между ними возникла ссора, она ударила супруга топором по голове, а затем расчленила тело и закопала на приусадебном участке. Убийство было совершено в 1997 году. Пропажу супруга знакомым и соседям женщина пояснила тем, что он уехал на заработки.