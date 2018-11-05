ИА «Ореанда-Новости». Житель Тульской области более 15 лет незаконно получал социальные выплаты за свою умершую мать. Он вывез её за территорию России и похоронил, однако её кончину от госорганов он скрыл, рассказала Ирина Волк, официальный представитель Министерства внутренних дел.

Россиянин скрывал смерть своей матери от социальных служб, при этом получал за неё по доверенности социальные выплаты – пенсию. В каком именно иностранном государстве мужчина похоронил женщину, в МВД не сообщили.

Известно лишь, что незаконная схема россиянина с «дополнительным доходом» действовала в России 17 лет. Раскрыть её удалось благодаря Интерполу. Российская полиция по каналам международной полиции –Интерпола – получила от сопредельного государства акт о смерти женщины 1930 года рождения. Из документа следует, что она умерла в 2001 году в возрасте 71 года.

В региональных органах внутренних дел возбудили дело о мошенничестве (статья 159 Уголовного Кодекса РФ), сообщила Ирина Волк.

В марте стало известно, что бывшая сотрудница почты получала пенсии других людей. В суд Петрозаводска поступили материалы уголовного дела о мошенничестве. Следствие считает, что женщина подделывала подписи на платежных поручениях и получала по ним чужие пенсии. Делала она это, когда ни сами пенсионеры, ни их представители не приходили за деньгами. Выждав некоторое время, она присваивала их себе. В общей сложности она присвоила почти 900 тысяч рублей, в том числе и тех, которые начислили уже умершим людям.

А в апреле 2018 года сало известно об обвинении в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями начальником экономической безопасности УМВД РФ по Новгородской области.

Следствие считает, что данный высокопоставленный чиновник в течение 10 лет присваивал выплаты, положенные ветеранам боевых действий.

По версии следствия, он похитил около 250 рублей бюджетных средств, а также превысил должностные полномочия при выделении ему на безвозмездной основе земельного участка на озере Селигер.