03.11.2019, 15:59
Россиянин, забравший детей из Швеции, сообщил, где остановится в столице России
ИА «Ореанда-Новости»Россиянин Денис Лисов вывез детей из Швеции. Сегодня он и его дети прибыли в столицу России.
Прибывшие планируют остановиться у своих друзей. Об этом рассказал Михаил Дмитриев, работающий на должности советника уполномоченного по правам человека в России.
Лисова с тремя дочками Алисой, Серафимой и Софьей задержали представители польских правоохранительных органов в аэропорту Варшавы, откуда отец и дочери собирались отправиться в Москву. До этого Лисов и его дети проживали в Швеции. Мама девочек в 2017 году тяжело заболела, попала в клинику. Отец был отстранён в Швеции от воспитания детей. Их отдали в приёмную семью, исповедующую ислам.
По заявлению омбудсмена Дмитриева, семья получит всестороннюю поддержку от государства.
Прибывшие планируют остановиться у своих друзей. Об этом рассказал Михаил Дмитриев, работающий на должности советника уполномоченного по правам человека в России.
Лисова с тремя дочками Алисой, Серафимой и Софьей задержали представители польских правоохранительных органов в аэропорту Варшавы, откуда отец и дочери собирались отправиться в Москву. До этого Лисов и его дети проживали в Швеции. Мама девочек в 2017 году тяжело заболела, попала в клинику. Отец был отстранён в Швеции от воспитания детей. Их отдали в приёмную семью, исповедующую ислам.
По заявлению омбудсмена Дмитриева, семья получит всестороннюю поддержку от государства.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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