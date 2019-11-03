Прибывшие планируют остановиться у своих друзей. Об этом рассказал Михаил Дмитриев, работающий на должности советника уполномоченного по правам человека в России.Лисова с тремя дочками Алисой, Серафимой и Софьей задержали представители польских правоохранительных органов в аэропорту Варшавы, откуда отец и дочери собирались отправиться в Москву. До этого Лисов и его дети проживали в Швеции. Мама девочек в 2017 году тяжело заболела, попала в клинику. Отец был отстранён в Швеции от воспитания детей. Их отдали в приёмную семью, исповедующую ислам.По заявлению омбудсмена Дмитриева, семья получит всестороннюю поддержку от государства.