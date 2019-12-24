Этим летом 67-летняя москвичка познакомилась в сети Instagram с мужчиной, который представился Дэвидом Смитом. По его словам, он проживает в Морокко. Через некоторое время мужчина написал, что хочет прилететь с Москву, но у него нет денег на перелёт, и попросил москвичку помочь ему финансово.В общей сумме вышло 4 миллиона 230 тысяч рублей. Вскоре мужчина перестал выходить на связь и так и не появился в Москве.Женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело. Стоит отметить, что по банковским выпискам, все переводы осуществлялись на карту женщины по имени Людмила.