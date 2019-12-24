24.12.2019, 23:19
Россиянка перевела ухажёру-мошеннику 4,2 миллиона рублей
ИА «Ореанда-Новости». Россиянка перевела ухажёру-мошеннику 4,2 миллиона рублей на билет до Москвы, сообщает издательство «Вести Подмосковья».
Этим летом 67-летняя москвичка познакомилась в сети Instagram с мужчиной, который представился Дэвидом Смитом. По его словам, он проживает в Морокко. Через некоторое время мужчина написал, что хочет прилететь с Москву, но у него нет денег на перелёт, и попросил москвичку помочь ему финансово. Женщина ничего не заподозрила и начала переводить на указанные банковские реквизиты деньги частями. В общей сумме вышло 4 миллиона 230 тысяч рублей. Вскоре мужчина перестал выходить на связь и так и не появился в Москве.
Женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело. Стоит отметить, что по банковским выпискам, все переводы осуществлялись на карту женщины по имени Людмила.
Этим летом 67-летняя москвичка познакомилась в сети Instagram с мужчиной, который представился Дэвидом Смитом. По его словам, он проживает в Морокко. Через некоторое время мужчина написал, что хочет прилететь с Москву, но у него нет денег на перелёт, и попросил москвичку помочь ему финансово. Женщина ничего не заподозрила и начала переводить на указанные банковские реквизиты деньги частями. В общей сумме вышло 4 миллиона 230 тысяч рублей. Вскоре мужчина перестал выходить на связь и так и не появился в Москве.
Женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело. Стоит отметить, что по банковским выпискам, все переводы осуществлялись на карту женщины по имени Людмила.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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