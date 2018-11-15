ИА «Ореанда-Новости» На счёт террористической организации ИГ, запрещённой в России, жительница города Стрижевого (Томская область) за год успела перевести почти миллион рублей.

Как сообщает Следственный комитет, в доме женщины были обнаружены флаг с символикой запрещённой террористической организации, книги, посвящённые теме ислама, и электронные устройства, так же являющиеся доказательством причастия жительницы Стрижевого к совершению преступления.

В процессе допроса подозреваемая рассказала, что действительно переводила денежные средства на счёт террористической группировки.

Перевод происходил в несколько этапов. Сначала россиянка зарегистрировала на свою маму банковскую карту, сделав так, чтобы иметь возможность манипулировать средствами через Интернет. Деньги подозреваемая отправляла переводом на карту другой женщины, проживающей на тот момент на территории Германии. Немка по гражданству, как выяснили сотрудники Следкома, была супругой нескольких боевиков, и имела непосредственное отношение к деятельности организации, что позволяло ей без особых сложностей перечислять денежные средства сразу на счета запрещённой террористической группировки.

Гражданка РФ была заключена под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.1 Уголовного Кодекса, согласно которому подозреваемую ждёт наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет со штрафом до пятисот тысяч рублей.

Сотрудники Следственного комитета уже проводят расследования по факту преступления. Есть вероятность, что в этой схеме были задействованы и другие лица, о которых обвиняемая умолчала.

Остаётся открытым и вопрос, откуда у обычной гражданки России, работающей простым оператором, оказались такие огромные денежные средства. Кроме того, сам факт связи с террористами в российской глубинке тоже вызывает определённые вопросы. Хотя бы о том, как эта женщина смогла познакомиться с террористами и проникнуться их преступными мотивами, зная при этом, насколько опасную деятельность они развивают и сколько людей гибнет каждый год из-за чужих религиозных амбиций.