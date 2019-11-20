ИА «Ореанда-Новости». В Свердловской области сотрудники ГУФСИН смогли задержать объявленную в розыск женщину, пригласив её на фотосессию, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что зимой этого года суд приговорил женщину к 400 часам обязательных работ за незаконную покупку наркотиков. Отбывать наказание она должна была на местном кладбище.



Но женщина на обязательные работы не являлась, инспектора игнорировала, дома не появлялась. В итоге её объявили в розыск.



Сотрудники ГУФСИН, промониторив интернет, узнали, что женщина хочет стать моделью. Тогда они под видом модельного агентства предложили устроить ей пробную фотосессию. Женщина согласилась. В студии её и задержали.