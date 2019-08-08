ИА «Ореанда-Новости». Минобороны России намерено создать специализированные антихакерские войска, которые будут бороться с кибератаками. Программное обеспечение для специалистов уже создано. 

В министерстве сказали, что роты такой специализации уже созданы и функционируют "в бригадах связи окружного подчинения". Служить в таких подразделениях будут офицеры с высшим техническим образованием. 

Работа антихакерских войск будет заключаться в анализе кибератаки, определения её локализации и вычисление маршрута передачи информации. Созданное программное обеспечение и специальный антивирус помогут осуществлять работу армии.