ИА «Ореанда-Новости». Самолёты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС России начали контролировать воздушную обстановку над Черноморским побережьем Крыма и Кубани. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе Южного военного округа.

«Самолёты А-50 ВКС России совершили перелет на один из оперативных аэродромов, дислоцированных в Краснодарском крае. В воздушном пространстве над нейтральными водами Чёрного моря сопровождение самолёта ДРЛО А-50 ВКС России обеспечивают истребители Су-27СМ3 объединения ВВС и ПВО ЮВО», — уточнили в ведомстве.

По данным собеседника агентства, полёты авиации ВКС России проводятся в связи с масштабными учениями НАТО на территории ряда причерноморских государств Восточной Европы.

Ранее 10 июня официальный представитель альянса Оана Лунгеску заявила, что крупномасштабные военно-морские манёвры НАТО в Балтийском море BALTOPS-2019, стартовавшие накануне, «не направлены против третьих стран».

Учения НАТО BALTOPS 2019 проходят с 9 по 21 июня в акватории Балтийского моря. Они будут проводиться под руководством командования второго оперативного флота ВМС США с американского штабного корабля Mount Whitney, который ещё в конце мая зашел в Балтику. В учениях примут участия суда 18 стран – членов НАТО и партнёров альянса.

В манёврах будут задействованы 44 военных корабля, 40 самолётов и 12 тыс. военнослужащих. В рамках BALTOPS 2019 будет проведена отработка десантных операций, действия по противовоздушной обороне и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника вблизи границ России.