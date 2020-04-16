. Слова российской спортсменки приводит "Чемпионат.com".Сохрякова заявила, что считает, что ей присылают сообщения завистливые люди, которым нечем заняться. Спортсменка отметила, что, если этими пользователями обсуждается она и её внешность, значит, видимо, она им симпатична.Сохрякова заявила, что в сложившейся ситуации она не виновата, так как отправилась на заслуженный отдых после того, как закончился сезон. Она отметила, что уехала на деньги, которые заработала сама. Также она указала на то, что эвакуация платная, и ей придётся заплатить сорок тысяч рублей.