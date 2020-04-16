16.04.2020, 08:38
Российская конькобежка, которая застряла на Бали в связи с пандемией коронавируса, рассказала о травле
ИА «Ореанда-Новости». Конькобежка из России Елена Сохрякова уведомила о негативной реакций пользователей на то, что ей пришлось остаться на острове Бали в связи с ситуацией с распространением инфекции коронавируса. Слова российской спортсменки приводит "Чемпионат.com".
Сохрякова заявила, что считает, что ей присылают сообщения завистливые люди, которым нечем заняться. Спортсменка отметила, что, если этими пользователями обсуждается она и её внешность, значит, видимо, она им симпатична.
Также она сказала, что ей неприятно выслушивать гадости от людей, которые не знают её историю.
Сохрякова заявила, что в сложившейся ситуации она не виновата, так как отправилась на заслуженный отдых после того, как закончился сезон. Она отметила, что уехала на деньги, которые заработала сама. Также она указала на то, что эвакуация платная, и ей придётся заплатить сорок тысяч рублей.
Сохрякова заявила, что считает, что ей присылают сообщения завистливые люди, которым нечем заняться. Спортсменка отметила, что, если этими пользователями обсуждается она и её внешность, значит, видимо, она им симпатична.
Также она сказала, что ей неприятно выслушивать гадости от людей, которые не знают её историю.
Сохрякова заявила, что в сложившейся ситуации она не виновата, так как отправилась на заслуженный отдых после того, как закончился сезон. Она отметила, что уехала на деньги, которые заработала сама. Также она указала на то, что эвакуация платная, и ей придётся заплатить сорок тысяч рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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