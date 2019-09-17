ИА «Ореанда-Новости» Российские актёры организовали флешмоб в поддержку выпускника Высшей школы сценических искусств Павла Устинова, который 16 сентября был осуждён на 3,5 года лишения свободы за применение насилия к сотруднику Росгвардии при его задержании на акции протеста, произошедшей 3 августа в Москве.

Акцию начал актёр Театра Маяковского Александр Паль, разместивший видеообращение, в котором заявил, что дело было сфабриковано. Никита Ефремов из «Современника» поддержал начинание коллеги, сравнив сложившуюся ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова. «Вызывает восхищение, когда журналистский цех объединился. Мне кажется, мы тоже так можем», – сказал актёр.

К флешмобу присоединились многие известные артисты, в том числе Максим Виторган, Елизавета Боярская, Ирина Старшенбаум, Юлия Пересильд, Анна Чиповская, Никита Кукушкин.