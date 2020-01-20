Учёными в бухте Макарова было обнаружено каркасно-земляное сооружение и орудия труда, часть из которых сделана из костей мамонта. Специалисты провели радиоуглеродный анализ найденных орудий и выяснили, что их изготовили в 14 веке.В сказаниях древний народ описывают, как людей небольшого роста, у которые светлые глаза и волосы. Найденные находки говорят о принадлежности народа сихиртя к досамодийскому населению Арктики. Это означает, что этот народ жил на этих территориях до ненцев.