20.01.2020, 14:17
Российские археологи обнаружили следы таинственного народа из древних мифов
ИА «Ореанда-Новости». На Таймыре археологами были найдены следы таинственного народа сихиртя - древних жителей Арктики, о которых говорится в сказаниях Крайнего Севера.
Учёными в бухте Макарова было обнаружено каркасно-земляное сооружение и орудия труда, часть из которых сделана из костей мамонта. Специалисты провели радиоуглеродный анализ найденных орудий и выяснили, что их изготовили в 14 веке.
На широтах, на которых находится полуостров Таймыр, 600 лет назад был достаточно теплый климат. Затем в связи с малым ледниковым периодом произошло похолодание.
В сказаниях древний народ описывают, как людей небольшого роста, у которые светлые глаза и волосы. Найденные находки говорят о принадлежности народа сихиртя к досамодийскому населению Арктики. Это означает, что этот народ жил на этих территориях до ненцев.
Учёными в бухте Макарова было обнаружено каркасно-земляное сооружение и орудия труда, часть из которых сделана из костей мамонта. Специалисты провели радиоуглеродный анализ найденных орудий и выяснили, что их изготовили в 14 веке.
На широтах, на которых находится полуостров Таймыр, 600 лет назад был достаточно теплый климат. Затем в связи с малым ледниковым периодом произошло похолодание.
В сказаниях древний народ описывают, как людей небольшого роста, у которые светлые глаза и волосы. Найденные находки говорят о принадлежности народа сихиртя к досамодийскому населению Арктики. Это означает, что этот народ жил на этих территориях до ненцев.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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