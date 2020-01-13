В разных соцсетях появляются опросы и петиции.Некоторые матери, у которых ребёнок был рождён вне брака и только по их желанию, вместо отчества младенца указывают матроним. Это часть родового имени, которая даётся не от отца, а от матери.В соответствии с Семейным кодексом такое не допускается. Так как у детей проставляется отчество, которое образовывается от мужского имени. Но одинокие мамы начинают искать лазейки. Они находят имена древних славян, римлян или скандинавцев.Стоит обратить внимание на инцидент, который произошёл в Барнауле. Девушка, которая отпраздновала своё совершеннолетие, самостоятельно обратилась в отделение ЗАГСа для смены отчества Александровна на матроним Анновна. Сотрудница ЗАГСа выслушала россиянку, которая сказала, что никогда не видела и не слышала своего отца, и вошла в её положение.Ранее, на Руси, матронимы давались бастардам. Однако, в данный момент, российское законодательство не предусматривает использованием матронимов.