13.01.2020, 17:51
Вместо отчества у российских детей начали указывать матронимы
ИА «Ореанда-Новости». В России все чаще начали использовать матронимы, вместо отчества. В разных соцсетях появляются опросы и петиции.
Некоторые матери, у которых ребёнок был рождён вне брака и только по их желанию, вместо отчества младенца указывают матроним. Это часть родового имени, которая даётся не от отца, а от матери. Если у ребёнка в свидетельстве о рождении проставлен прочерк, то мать самостоятельно указывает отчество ребёнка (чаще всего по имени своего отца). Но в последнее время некоторые женщины в графе «Отчество» указывают матроним.
В соответствии с Семейным кодексом такое не допускается. Так как у детей проставляется отчество, которое образовывается от мужского имени. Но одинокие мамы начинают искать лазейки. Они находят имена древних славян, римлян или скандинавцев.
Стоит обратить внимание на инцидент, который произошёл в Барнауле. Девушка, которая отпраздновала своё совершеннолетие, самостоятельно обратилась в отделение ЗАГСа для смены отчества Александровна на матроним Анновна. Сотрудница ЗАГСа выслушала россиянку, которая сказала, что никогда не видела и не слышала своего отца, и вошла в её положение.
Эксперты уверены, что в применении матронима ничего странного нет. Ранее, на Руси, матронимы давались бастардам. Однако, в данный момент, российское законодательство не предусматривает использованием матронимов.
Некоторые матери, у которых ребёнок был рождён вне брака и только по их желанию, вместо отчества младенца указывают матроним. Это часть родового имени, которая даётся не от отца, а от матери. Если у ребёнка в свидетельстве о рождении проставлен прочерк, то мать самостоятельно указывает отчество ребёнка (чаще всего по имени своего отца). Но в последнее время некоторые женщины в графе «Отчество» указывают матроним.
В соответствии с Семейным кодексом такое не допускается. Так как у детей проставляется отчество, которое образовывается от мужского имени. Но одинокие мамы начинают искать лазейки. Они находят имена древних славян, римлян или скандинавцев.
Стоит обратить внимание на инцидент, который произошёл в Барнауле. Девушка, которая отпраздновала своё совершеннолетие, самостоятельно обратилась в отделение ЗАГСа для смены отчества Александровна на матроним Анновна. Сотрудница ЗАГСа выслушала россиянку, которая сказала, что никогда не видела и не слышала своего отца, и вошла в её положение.
Эксперты уверены, что в применении матронима ничего странного нет. Ранее, на Руси, матронимы давались бастардам. Однако, в данный момент, российское законодательство не предусматривает использованием матронимов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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