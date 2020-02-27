ИА «Ореанда-Новости»Моногорода РФ (населённые пункты, где большинство проживающих в них людей работают на одном предприятии) захотели уплотнить.

В материале газеты "Известия" сообщается, что появилось предложение людей переселять в центр города с окраин или в другие поселения, которые находятся рядом, чтобы уменьшить расходы бюджета. 

Подобная схема уже была испытана в Воркуте. Теперь в планах заняться её распространением на другие города. На месте расселённых зданий можно будет создать общественные пространства или зелёные зоны, а сэкономленные деньги направить на то, чтобы модернизировать ЖКХ.

По подсчётам экспертов, в таком случае может произойти сокращение расходов на обслуживание пустующих домов до тридцати процентов. Доклад по этому предложению должны подготовить до конца нынешнего года.