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В материале газеты "Известия" сообщается, что появилось предложение людей переселять в центр города с окраин или в другие поселения, которые находятся рядом, чтобы уменьшить расходы бюджета.На месте расселённых зданий можно будет создать общественные пространства или зелёные зоны, а сэкономленные деньги направить на то, чтобы модернизировать ЖКХ.По подсчётам экспертов,. Доклад по этому предложению должны подготовить до конца нынешнего года.