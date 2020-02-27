27.02.2020, 15:28
Российские города хотят уплотнить
ИА «Ореанда-Новости». Моногорода РФ (населённые пункты, где большинство проживающих в них людей работают на одном предприятии) захотели уплотнить.
В материале газеты "Известия" сообщается, что появилось предложение людей переселять в центр города с окраин или в другие поселения, которые находятся рядом, чтобы уменьшить расходы бюджета.
Подобная схема уже была испытана в Воркуте. Теперь в планах заняться её распространением на другие города. На месте расселённых зданий можно будет создать общественные пространства или зелёные зоны, а сэкономленные деньги направить на то, чтобы модернизировать ЖКХ.
По подсчётам экспертов, в таком случае может произойти сокращение расходов на обслуживание пустующих домов до тридцати процентов. Доклад по этому предложению должны подготовить до конца нынешнего года.
В материале газеты "Известия" сообщается, что появилось предложение людей переселять в центр города с окраин или в другие поселения, которые находятся рядом, чтобы уменьшить расходы бюджета.
Подобная схема уже была испытана в Воркуте. Теперь в планах заняться её распространением на другие города. На месте расселённых зданий можно будет создать общественные пространства или зелёные зоны, а сэкономленные деньги направить на то, чтобы модернизировать ЖКХ.
По подсчётам экспертов, в таком случае может произойти сокращение расходов на обслуживание пустующих домов до тридцати процентов. Доклад по этому предложению должны подготовить до конца нынешнего года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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